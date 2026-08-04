Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na auto-putu na području Sopota, nedaleko od Begaljičkog brda, u smeru ka Nišu, kada je automobil izleteo sa puta i prevrenuo se.

Ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta i zbrinule povređene, a za sada nije poznat stepen njihovih povreda.

Četiri osobe su prevezene u Urgentni centar u Beogradu, kako Telegraf.rs saznaje, povrede su zadobile dve odrasle osobe, kao i dvoje dece!

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila oko 9.35 sati, kada je automobil marke "reno klio" iz za sada nepoznatih razloga izleteo sa puta.

Policija je na licu mesta i uviđaj je u toku, a istraga bi trebalo da utvrdi tačne okolnosti zbog kojih je došlo do nezgode i prevrtanja automobila.

Alo/Telegraf

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