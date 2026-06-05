Više demonstranata privedeno je danas u Briselu tokom studentskih protesta protiv najavljenih vladinih mera štednje koje bi pogodile obrazovanje na francuskom jeziku.



Studenti su se u podne okupili na više lokacija u glavnom gradu s namerom da prođu u povorci kroz centar grada.

Napetosti su ubrzo eskalirale nakon što je interventna policija blokirala delove povorke, što je dovelo do žestokih sukoba.

Snage bezbednosti upotrebile su vodene topove kako bi rasterale okupljene i privele su nekoliko osoba zbog narušavanja javnog reda i mira.