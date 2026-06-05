Više demonstranata privedeno je danas u Briselu tokom studentskih protesta protiv najavljenih vladinih mera štednje koje bi pogodile obrazovanje na francuskom jeziku.
 
Studenti su se u podne okupili na više lokacija u glavnom gradu s namerom da prođu u povorci kroz centar grada.

Napetosti su ubrzo eskalirale nakon što je interventna policija blokirala delove povorke, što je dovelo do žestokih sukoba.

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Snage bezbednosti upotrebile su vodene topove kako bi rasterale okupljene i privele su nekoliko osoba zbog narušavanja javnog reda i mira.