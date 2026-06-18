U Višem sudu u Beogradu danas je izričena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović u ponovljenom postupku za zločin u "Ribnikaru". Oni su osuđeni

Viši sud u Beogradu osudio Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora 14 godina i 6 meseci, Miljanu Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora

,Ovo je druga prvostepena presuda, na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

U Viši sud u Beogradu jutros su pristigli roditelji dece ubijene u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kao i ranjena nastavnica Tatjana Stevanović. Oni će po drugi put čekati da čuju odluku suda o odgovornosti roditelja maloletnog ubice.

U zgradu suda stigla je i Miljana Kecmanović, u pratnji svojih branilaca, dok je njen suprug Vladimir Kecmanović na izricanje presude, sproveden iz pritvora u kojem se nalazi od trenutka hapšenja.

izricanje presude roditeljima dečaka ubice, Vladimiru i Miljani Kecmanović, zakazano je za 10 časova, a bez obzira na to što je suđenje bilo zatvoreno za javnost, odluka se uvek čita u prisustvu javnosti. Podsetimo, ovog puta javnost je prisustvovala i iznošenju završnih reči, kada su, pored tužilaca, punomoćnika oštećenih i odbrane, reč imali i roditelji ubijene dece, kao i roditelji maloletnog ubice.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanovića je predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine.

Sa druge strane odbrana je tražila oslobađajuće presude navodeći da nisu dokazani navodi optužnog akta, odnosno da nema da su okrivljeni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret.

Završne reči su na prethodnom suđenju izneli punomoćnici oštećenih i sami oštećeni, članovi porodice ubijenih.

Majke ubije dece i sestra ubijenog školskog čuvara su istakle značaj ove presude, navodeći da ona nije borba da se vrati prošlost, već da se spasi budućnost.

Oštećeni su saglasni da su Kecmanovići krivi i da treba da budu osuđeni.

Ovo suđenje se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Dečak K.K, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je uzeo iz sefa 1. maja 2023. godine.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio devet učenika i čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.