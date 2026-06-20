Iako je zakon rekao svoje, pravda je u ovom slučaju nedostižna.
Međutim, postoje i oni koji misle drugačije, a slobodno šetaju ulicama naše zemlje i grada. Da li bi koristili iste reči da su na mestu roditelja dece ubijene u „Ribnikaru“?
Izrečena je prvostepena presuda roditeljima Koste Kecmanovića koji je ubio devet vršnjaka i njihovog čuvara Dragana. Vladimir i Miljana Kecmanović dobili su gotovo maksimalne zatvorske kazne.
Iako je zakon rekao svoje, pravda je u ovom slučaju nedostižna.
Međutim, postoje i oni koji misle drugačije, a slobodno šetaju ulicama naše zemlje i grada. Da li bi koristili iste reči da su na mestu roditelja dece ubijene u „Ribnikaru“?
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