U Višem sudu u Beogradu danas je za 10. jun zakazano iznošenje završnih reči u ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečka K.K. koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Završne reči će na narednom suđenju izneti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih, kao i oštećeni, članovi porodice ubijenih i ranjenih.

Na današnjem suđenju su prikazani video snimci i fotografije koje su nastale na dan masovnog ubistva.

Nakon završnih reči sud bi trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu. Na prethodnom suđenju saslušan je njihov sin, maloletni K.K.

Tokom ponovljenog postupka optuženi Kecmanovići su izneli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih.

Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu.

Ovo suđenje je zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite ineteresa maloletnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Istom presudom je Nemanja Marinković, instruktor u streljani u kojoj je K.K. vežbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.