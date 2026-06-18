Službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbednosti Budva, juče su u Petrovcu locirali i uhapsili međunarodno traženo lice sa crvene potjernice Austrije.

Akcija je sprovedena u koordinaciji sa FAST timom Austrije, kroz razmjenu operativnih i obaveštajnih podataka, što je omogućilo precizno lociranje lica M. M. (40), državljanina Republike Srbije, na području Petrovca.

Za M. M. je 17. juna 2026. godine, od strane NCB Interpola Beč, raspisana međunarodna crvena potjernica zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala, kao i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga – kokaina.

Nakon sprovedenih provera i prikupljenih operativnih saznanja, službenici NCB Interpola Podgorica su u roku kraćem od 24 časa od raspisivanja potjernice locirali i lišili slobode osumnjičeno lice.

Sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beč u vezi sa postupkom ekstradicije i predajom lica nadležnim pravosudnim organima Austrije.

Službenici FAST tima NCB Interpola Podgorica nastavljaju aktivnosti na lociranju i lišenju slobode međunarodno traženih lica kroz saradnju sa partnerskim službama i međunarodnim policijskim organizacijama, saopšteno je iz crnogorske policije.