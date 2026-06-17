Neverovatna krađa bankomata dogodila se u Kembridširu u Engleskoj.

Policija je u potrazi za počiniocima objavila snimke nadzornih kamera na kojima se vide osumnjičeni kako koriste tešku mašineriju za krađu bankomata, dok vlasti nastavljaju istragu incidenta.

Osumnjičeni su viđeni kako uklanjaju bankomat pre nego što su pobegli s mesta događaja, prema snimku koji je policija objavila u utorak, 16. juna.

Snimak prikazuje kako teleskopski kran ulazi u prostorije i otkida bankomat sa zida tokom jutarnje racije.

U filmskoj akciji lopova mašina je doslovno iščupala bankomat i smestila ga u zadnji deo pikap terenca, posle čega se razbojnici udaljavaju sa mesta krađe.

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