Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, uhapsili su M. R. (41) iz Aranđelovca zbog sumnje da se bavio neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Kako je saopštila Policijska uprava u Kragujevcu, pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađena je veća količina različitih vrsta narkotika, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje droge.

Policija je zaplenila 26 paketića sa ukupno 374 grama kokaina, jedan paketić sa 807 grama heroina, kao i 2.615 grama praškaste materije nepoznatog hemijskog sastava za koju se sumnja da je bila namenjena za mešanje i uvećavanje količine narkotika pre dalje distribucije.

Tokom pretresa pronađena su i dva mobilna telefona, koji će biti predmet daljih provera, kao i 35.000 evra u različitim stranim valutama. Takođe je oduzet i automobil za koji istražitelji sumnjaju da je kupljen novcem stečenim prodajom narkotika.

Prema sumnjama policije, zaplenjena droga bila je namenjena daljoj prodaji na ilegalnom tržištu.

Osumnjičenom M. R. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu radi saslušanja.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i eventualnih veza osumnjičenog sa drugim osobama uključenim u trgovinu narkoticima.