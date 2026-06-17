Bez obzira na to da li za doručak birate kajganu, omlet ili poširana jaja, jedan jednostavan dodatak može učiniti obrok hranljivijim i pomoći vam da duže ostanete siti. Reč je o spanaću, zelenom lisnatom povrću koje se često nalazi na listi namirnica preporučenih osobama koje žele da regulišu telesnu težinu.

Zašto je spanać dobar izbor?

Spanać je bogat vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima, a upravo kombinacija ovih nutrijenata može doprineti osećaju sitosti i boljoj kontroli apetita.

Vlakna usporavaju varenje i pomažu da duže ostanete siti nakon obroka, što može smanjiti potrebu za grickalicama i prejedanjem tokom dana. Osim toga, antioksidansi iz spanaća pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upalnih procesa u organizmu.

Jaja i spanać – kombinacija koja zasiti

Jaja su jedan od najboljih izvora kvalitetnih proteina. Proteini podstiču lučenje hormona koji povećavaju osećaj sitosti i istovremeno pomažu u očuvanju mišićne mase tokom mršavljenja.

Kada se spanać kombinuje sa jajima, dobijate obrok koji sadrži i proteine i vlakna – dve ključne komponente koje mogu pomoći u kontroli telesne težine.

Takav doručak može doprineti stabilnijem nivou energije tokom dana i smanjenju osećaja gladi između obroka.

Može li spanać pomoći kod masnoća na stomaku?

Iako ne postoji namirnica koja ciljano „topi“ masnoće sa stomaka, spanać može biti koristan deo uravnotežene ishrane usmerene na gubitak telesne masti.

Njegov nizak kalorijski sadržaj, visok udeo vlakana i bogatstvo mikronutrijenata čine ga odličnim izborom za osobe koje žele da smanje unos kalorija bez osećaja gladi.

Stručnjaci naglašavaju da je za smanjenje abdominalne i visceralne masti neophodan sveobuhvatan pristup koji uključuje:

veći unos proteina i vlakana,

ograničavanje dodatog šećera i trans masti,

redovnu fizičku aktivnost,

kvalitetan san i kontrolu stresa.

Jednostavan korak ka zdravijem doručku

Dodavanje šake svežeg ili kratko proprženog spanaća u kajganu ili omlet jedan je od najlakših načina da obogatite obrok hranljivim materijama. Uz minimalan trud, doručak postaje zasitniji, nutritivno vredniji i pogodniji za osobe koje žele da povedu računa o telesnoj težini.