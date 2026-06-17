Četiri policajca lakše su povređena nakon što je u njihovo vozilo udario 23-godišnji vozač koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita. Kako navode iz PU karlovačke, nesreća se dogodila u utorak oko 19.30 časova u Krnjaku kod Karlovca.

- Putničkim automobilom karlovačkih registarskih oznaka, pre sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola od 0,70 promila, te bez korišćenja sigurnosnog pojasa, upravljao je 23-godišnjak. Zbog neprilagođene brzine kretanja u oštrom zavoju izgubio je nadzor nad upravljačem i prešao na suprotnu stranu kolovoza, gde je udario u službeno vozilo kojim je upravljao policijski službenik u službi. U saobraćajnoj nesreći lakše su povređena četiri policijska službenika, vozač i putnici iz službenog vozila - navodi policija u svom saopštenju.

Do prestanka dejstva alkohola, 23-godišnji vozač smešten je u posebne prostorije policije i biće sankcionisan u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

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