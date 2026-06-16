Na društvenim mrežama pojavile su se stare fotografije Bogdane Ražnatović, snaje folk pevačice Svetlane Cece Ražnatović.

Bogdana je već godinama u braku sa Veljkom Ražnatovićem, Cecinim sinom, sa kojim ima trojicu sinova, Željka, Krstana i Isaiju.

Iako pripada jednoj od najpoznatijih porodica na domaćoj javnoj sceni, odlučila je da svoj život vodi mirnije, daleko od medijske pažnje i reflektora.

Ipak, i pored toga što se retko eksponira, Bogdana i dalje privlači interesovanje javnosti, najviše zbog svog izgleda koji mnogi opisuju kao prirodan.

Upravo su stare fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazale kako je izgledala pre nego što je postala deo porodice Ražnatović.

Na tim snimcima i fotografijama vidi se da danas izgleda donekle drugačije nego ranije, iako promene nisu drastične.

Poznato je da je jedina estetska korekcija koju je imala intervencija na usnama, koje je kasnije vratila u prirodniji izgled.

Na jednoj fotografiji pozira u elegantnoj haljini i visokim potpeticama, dok je na drugoj prikazana u opuštenoj atmosferi tokom vožnje žičarom, što dodatno ističe njenu spontanu i ležernu stranu.

Podsetimo, Bogdana potiče iz Titela, a odrasla je sa dve sestre, Bojanom, koja je udata za Mirka Šijana, i Natašom Rodić.