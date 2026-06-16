Verovatno prva zabeležena krađa akumulatora iz semafora napravila je takav saobraćajni kolaps da je morala da se umeša i policija.

Naime, put Bor-Selište se rekonstruiše tako da radi samo jedna saobraćajna traka, a semafori regulišu naizmenični prolazak vozila. Radi se deonica na nekoliko mesta i to više kilometara.

Kada je signalizacija prestala da radi, vozači su se našli u čudu. Nakon čekanja, neki su izgubili strpljenje i krenuli tom jedinom trakom. Istovremeno, iz suprotnog smera su ljudi postali nervozni, pa krenuli iz drugog pravca. E, onda su nastajale svađe, prepirke, pretnje u ''dogovoru'' koja će kolona u rikverc, i tako na više deonica. Bilo je i svađa i nervoze, pretnji i sukoba, ali srećom do ozbiljnih tuča nije došlo. I onda se neko dosetio da pozove policiju.

- Tokom noći za sada nepoznati počinioci ukrali su ukupno sedam akumulatora iz semafora koji regulišu saobraćaj. To je u stvari privremena svetlosna signalizacija. Došlo je do takvog zakrčenja i kolapsa, da su vozači pozvali policiju. Saobraćajna policija je odmah stigla i regulisala saobraćaj do postavljanja novih akumulatora - saznajemo od nadležnih.

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