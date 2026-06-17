Odluku je odobrio Savet EU u januaru 2026. godine i predviđa da EU potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja 2027. godine, prenose RIA Novosti.

Mera je i dalje predmet žestoke debate unutar EU, jer Mađarska i Slovačka osporavaju uredbu pred Sudom pravde EU, tvrdeći da ona u suštini predstavlja mehanizam sankcija koji je trebalo da bude usvojen po drugačijoj pravnoj proceduri i uz poštovanje principa jednoglasnosti.

Posebnu tužbu protiv propisa podnela je i švajcarska kompanija Nord Strim 2 AG, operater gasovoda Severni tok 2.

Ta kompanija zahteva ukidanje ove odluke ili njenih ključnih odredbi, tvrdeći da je zabrana efikasno lišava mogućnosti da koristi gasovod u komercijalne svrhe.