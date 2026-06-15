U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Uprave kriminalističke policije (UKP) i Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića, koji je 12. maja ubijen u restoranu „27“ na Senjaku, saznaje Tanjug.

Kako se sumnja, uhapšeni je ili pripremio teren za izvršenje zločina ili je, zajedno sa Sašom Vukovićem zvanim Boske, koji se od 14. maja nalazi u pritvoru, lično učestvovao u pucnjavi na Nešovića.

U okviru proširene istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ovo lice je 12. osumnjičeni koji se dovodi u vezu sa ovim slučajem, a četvrti koji se tereti za saizvršilaštvo u ubistvu.

Pored Vukovića i novopritvorenog osumnjičenog, kao saizvršioci se terete i Mario S. i supruga Saše Vukovića, Danka.

Telo Aleksandra Nešovića kasnije je pronađeno u buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera, što je dodatno šokiralo javnost i pojačalo težinu ovog slučaja.

Istraga je u toku.