Malo ko zna da se u samom srcu Čačka, pri Hramu Vaznesenja Gospodnjeg, čuva jedna od najvrednijih zbirki duhovnog i kulturnog nasleđa ovog kraja. U prijemno-izložbenom salonu nalaze se stare bogoslužbene knjige, rukopisi, crkvene dragocenosti i predmeti koji svedoče o vekovima pravoslavne tradicije.

Posebno mesto zauzima fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja, štampano 1897. godine u svega 300 primeraka, sredstvima kralja Aleksandra Obrenovića.

- Ovaj primerak je pravo čudo. Posle Drugog svetskog rata završio je na kamionu koji je odvozio stare knjige na reciklažu. Sveštenik Višeslav Tanasković uspeo je da ga spase, skinuvši ga sa kamiona i zaštitivši ga svojim telom, uprkos udarcima koje je tom prilikom zadobio - rekao je za RINU protojerej Slobodan Jakovljević.

U riznici se čuvaju i rukopisna četvorojevanđelja iz 16. veka, među kojima je i čuveno Čačansko četvorojevanđelje, kao i brojni bogoslužbeni predmeti, darovi srpskih vladara, ruskih dobrotvora i znamenitih ličnosti koji su ostavili trag u istoriji ovog kraja.

- Svaka knjiga i svaki predmet ovde nose svoju priču. Oni nisu samo muzejski eksponati, već svedoci vere, istorije i identiteta našeg naroda, naglašava protojerej Jakovljević.

U vremenu kada se prošlost lako zaboravlja, ova riznica podseća da se narod čuva onoliko koliko čuva svoje svetinje, svoju istoriju i svoje korene.

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