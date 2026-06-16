Pevačica Anica Milenković proslavila se sa 13 godina kada je otpevala pesmu "Na lančiću ime tvoje", nastavila je da se bavi pevanjem, ali su je događaji u privatnom životu doveli do velikog viška kilograma.

A onda je za šest meseci uspela da smrša čak 52 kilograma.

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam pre 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspela sam da oslabim, a onda je usledila druga trudnoća. Opet sam smršala, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacija i stresa počela sam naglo da se gojim - rekla je ona jednom prilikom.

Kada se Filip oporavio, pevačica se posvetila sebi. Za šest meseci je uspela da promeni život i vrati mladalačku liniju.

- Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod lekara, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitnes trenera Klaudije Addemi. Rekla sam sebi: "Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i sa njom". Tada je počeo da mi se menja izgled, ali i život. Sa njenom ishranom sam za kratko vreme, od juna do decembra sa 115 kilograma spala na 63. Želim da imam 58 kilograma u udem ja tom cilju - objašnjava Milenkovićeva.

- Naučila me je šta je potrebno organizmu. Nisam razmišljala šta ću da jedem jer mi je ona pravila jelovnik. Prva dva meseca mi nije dozvoljavala da vežbam jer sam bila teška - ispričala je.

Foklerka je priznala da joj je ispočetka bilo teško i da je razmišljala da odustane.



- Nisam mogla bez hleba i slatkog, ali posle prvih sedam dana nisam više imala problem. Najgora su prva tri dana novog režima. Htela sam da odustanem, ali je Klaudija stalno bila uz mene, nije mi dozvoljavala. Kada sam posle tri dana videla koliko sam se osećala dobro i primetila da više nisam naduta i nemam glavobolje, nisam ni pomišljala da odustanem. Kada se danas pogledam u ogledalo, vidim zdravu ženu lepog izgleda i zam da više neću dozvoliti da se to promeni.

Po njenim rečima, za doručak jede omlet ili dvopek sa marmeladom, a ponekad ovsene pahuljice. Ručak je uglavnom meso i salata, ali i riba ili morski plodovi sa povrćem. Za večeru Anica jede supu i vrlo retko sendvič. Njen savet je da se svakodnevno izvode kardio vežbe a minimum tri puta sedmično.

Alo/Informer

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