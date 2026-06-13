Poznati kriminalac iz Braile u Rumuniji pronađen je mrtav u vodama Dunava nakon nekoliko sati potrage.

Čamac u kojem se nalazio se prevrnuo, javlja Antena Observator. Sa njim je bila još jedna osoba koja je uspela da se spase.

Nadležni su saopštili da su pronašli beživotno telo 55-godišnjeg muškarca koji je nestao u reci jutros oko 8 časova.

Muškarac se nalazio u čamcu sa još jednom osobom kada se plovilo prevrnulo. Drugi muškarac uspeo je da se spase, ali žrtva, poznati vođa kriminalne grupe iz okruga, nije mogla da bude spasena i pronađena je mrtva.

Ovo je bila druga akcija potrage i spasavanja koju su u istom periodu na Dunavu sproveli vatrogasci i ronioci. Za intervenciju su pozvani ronioci iz Galaća, Tulče i Konstance.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO