Vatrogasci-spasioci intervenisali su danas oko 17 časova u Novom Sadu, gde su iz starog tunela ispod Petrovaradinske tvrđave, kojim je nekada prolazila železnička pruga, izvukli povređenu osobu.

Na lice mesta upućena su četiri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom. Nakon uspešne akcije spasavanja, povređena osoba je izvučena iz tunela i predata ekipi Hitne pomoći.

Kako je potvrđeno, osoba je prevezena u bolnicu radi dalje dijagnostike i zbrinjavanja.

Zasad nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja i njegovo stanje, kao ni kako je dospeo u tunel.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO