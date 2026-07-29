Kompanija je od januara do juna ostvarila prihod od 1,74 milijarde evra, što je za 7,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok je istovremeno broj isporučenih automobila smanjen za 4,6 odsto na 5.422 vozila.

Rast prihoda uz manji broj prodatih automobila pokazuje da Lamborgini nastavlja strategiju fokusiranja na ekskluzivnije i skuplje modele, umesto na povećanje obima proizvodnje.

Operativna dobit iznosila je 395 miliona evra, dok je operativna profitna marža dostigla 22,7 odsto, što prema tvrdnjama kompanije potvrđuje izuzetno visoku profitabilnost brenda u odnosu na većinu automobilske industrije.

Profitna marža Lamborginija je ipak pala u odnosu na 26,5 odsto iz istog perioda prošle godine.

Firma dodaje da je poslovanje bilo pod pritiskom američkih carina uvedenih 2025. godine, nepovoljnih valutnih kretanja, geopolitičke nestabilnosti i slabijih uslova na kineskom tržištu luksuzne robe.

Lamborgini napominje da je zabeležio značajno bolje rezultate u odnosu na celokupno tržište luksuznih automobila koje je u istom periodu palo za 7,7 odsto.

Tražnja za vozilima ostaje snažna, a knjiga narudžbina pokriva proizvodnju za približno narednih godinu dana, navodi Lamborgini u izveštaju na svojoj veb stranici.