U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.
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Registrovan zemljotres jačine 5,2 stepena! Evo gde se treslo tlo
Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je danas južnu meksičku državu Gerero, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara.
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