Bizarna nezgoda dogodila se u toku noći u Padinskoj Skeli u mestu Vrbovski, pri čemu je muškarac (57) zadobio lake telesne povrede, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nezgoda se dogodila nešto posle ponoći dok je muškarac pecao pored kanala. U jednom trenutku osetio je iznenadan i intenzivan bol u nozi nakon čega je zatražio hitnu lekarsku pomoć.

- Ekipa Hitne pomoći je prevezla povređenog muškarca na VMA, gde su mu lekari konstatovali lake telesne povrede u vidu ustrelne rane na nozi - izjavio je izvor upoznat sa slučajem za Telegraf.rs.

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, sumnja se da je povreda nastala usled pogotka dijabolom ispaljenom iz vazdušne puške.

O slučaju su obavešteni nadležni organi koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja muškarca. Za sada nije poznato ko je ispalio projektil niti da li je reč o namernom ili slučajnom događaju.

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