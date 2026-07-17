Veliki požar izbio je u stanu u Čelopečkoj ulici na Zvezdari.
Sumnja se da je unutra zarobljeno dvoje ljudi.
Zasad nije poznato kako je došlo do požara.
Na licu mesta su vatrogasci koji se bore da ugase vatru.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO
Na licu mesta su vatrogasci koji se bore da ugase vatru
Veliki požar izbio je u stanu u Čelopečkoj ulici na Zvezdari.
Sumnja se da je unutra zarobljeno dvoje ljudi.
Zasad nije poznato kako je došlo do požara.
Na licu mesta su vatrogasci koji se bore da ugase vatru.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO
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