Policijski službenici Službe opšteg kriminaliteta postupajući po prijavi, sproveli su kriminalističko istraživanje nad jednim zaposlenim (35) u biskupiji u Lici zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata od 2017. do 2022. godine polno uznemiravao jednog maloletnika.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su protiv osumnjičenog podneli kaznenu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Gospiću, a zbog osnovane sumnje da je počinio delo polno uznemiravanje, objavila je policija.

Kako je ranije objavio Glas Slavonije, radi se o svešteniku kojem se na teret stavlja višegodišnje seksualno zlostavljanje. Nadležna biskupija potvrdila je kako je upoznata s optužbama, te kako su upravo oni prijavili predmet nadležnim civilnim vlastima.

Uz policijsku istragu, unutar crkvene nadležnosti pokrenuti su svi propisani postupci. Iz Crkve navode kako u potpunosti sarađuju s institucijama te da se svi koraci preduzimaju prema strogo utvrđenim protokolima za ovakve slučajeve.

