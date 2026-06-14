Muškarac star 27 godina osuđen je na četiri godine zatvora nakon što je proglašen krivim za niz seksualnih prestupa u supermarketima u oblasti Handfort, Maklsfield i Denton u Engleskoj.

Prema navodima suda, on je pratio žene u prodavnicama, a zatim ih u neprimetnim trenucima napadao koristeći semenu tečnost koju je nosio u bočici. Kasnije je tokom postupka priznao ukupno 25 krivičnih dela, uključujući više slučajeva seksualnog napada, nedozvoljeno snimanje i voajerizam, kao i posedovanje kanabisa.

Osim zatvorske kazne, osuđeni je upisan u registar seksualnih prestupnika. Sud je ocenio da se radi o ozbiljnom i ponovljenom obrascu ponašanja koji je trajao duži vremenski period i izazvao uznemirenje javnosti.

Slučaj je izazvao brojne reakcije u britanskoj javnosti, posebno zbog prirode i učestalosti dela, kao i činjenice da je počinilac delovao u javnim prostorima među običnim kupcima.

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