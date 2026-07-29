Od obale Baltičkog mora u Poljskoj do jadranske obale Italije, nova planinarska ruta vodi avanturiste na impresivno putovanje kroz šest evropskih država, prelazeći planine, guste šume i istorijske gradove.

Evropa je dobila novu izazovnu rutu za ljubitelje dugih pešačenja.Staza je namenjena je samo onima sa ozbiljnom kondicijom i velikom dozom upornosti.

Staza duga 3.500 kilometara

Wolf Trail proteže se na gotovo 3.500 kilometara kroz Poljsku, Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Sloveniju i Italiju. Ruta počinje na obali Baltičkog mora, a završava se u italijanskom Trstu, na obali Jadrana. Tokom puta planinare očekuje čak 78.400 metara ukupnog uspona, što ovu stazu svrstava među najzahtevnije u Evropi.

Drugim rečima, ovo nije avantura za početnike.

Onima koji su spremni da na putovanju provedu između četiri i šest meseci, Wolf Trail može pružiti jedinstven način da upoznaju Evropu – korak po korak. Ova ruta namenjena je najposvećenijim planinarima.

Dugačka je 3.494 kilometra, podeljena na sedam uzastopnih etapa i prolazi kroz čak šest evropskih država.

Od Poljske do Italije

Međutim, dužina nije jedini izazov. Na stazi se savladava više od 78.400 metara visinske razlike, što je približno jednako kao da se na vrh Mont Everesta popnete čak devet puta.

Pošto obilazak traje mesecima, veoma je važno pažljivo odabrati period za polazak. Između oktobra i marta, snežne oluje u Alpima mogu ozbiljno otežati ili potpuno onemogućiti prolazak pojedinim deonicama.

Avantura počinje na severu Poljske, gde planinare očekuje 428 kilometara pešačenja uz ravnu obalu Baltičkog mora, od grada Hel do Švinoujšća.

Nakon toga sledi najduža etapa – čak 1.930 kilometara kroz Poljsku, Nemačku i Švajcarsku. Ruta prolazi kroz istorijske gradove, među kojima je i Rostok, a zatim vodi planinskim stazama ka austrijskoj granici.

Sledeća deonica duga 392 kilometra prolazi kroz Algejske Alpe (Allgäu Alps) i završava se u Inzbruku, petom po veličini gradu u Austriji.

Za kraj, planinare očekuje prolazak čuvenom rutom Via Alpina, kroz italijanske Dolomite i slovenački Nacionalni park Triglav, pre nego što stignu u cilj – Trst, gde ih čeka zasluženo osveženje uz pogled na Jadransko more.

Koliko je ova avantura izvodljiva?

Iako deluje gotovo nemoguće, organizatori tvrde da je ruta pažljivo osmišljena i da je njeno savladavanje realno za dobro pripremljene planinare.

Bezbednost staze proverila je iskusna kanadska planinarka i stručnjak za višemesečna pešačenja Lauren Rorik, koja je potvrdila da je ruta sigurna i dovoljno dobro obeležena da se planinari ne izgube.

Wolf Trail osmislila je kompanija Jack Wolfskin, poznata po opremi za boravak u prirodi. Njihov cilj bio je da popularizuju takozvani thru-hiking, odnosno višemesečno pešačenje jednom neprekidnom rutom, uz dopunjavanje zaliha u mestima kroz koja se prolazi.

Pošto u mnogim evropskim zemljama, posebno u Nemačkoj, važe stroga pravila o kampovanju u prirodi, kreatori rute povezali su postojeće istorijske staze tako da planinari tokom celog puta prolaze pored odobrenih kampova, planinarskih domova i sela u kojima mogu pronaći smeštaj.

Zahvaljujući tome, učesnici ne moraju da brinu o kaznama zbog divljeg kampovanja, već mogu da planiraju noćenja u legalnim kampovima, planinskim kolibama ili, po želji, u udobnijim privatnim smeštajima.

Iskusni planinare navode da je nova staza jedna od najvećih evropskih avantura za ljubitelje prirode i planinarenja, piše Euronews.