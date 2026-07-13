Tinejdžer u Mičigenu proglašen je herojem zbog brzog razmišljanja nakon što je praćkom spasao svoju mlađu sestru od otmičara.

Pre tri godine, 10. maja, Oven Berns je bio kod kuće sa svojom osmogodišnjom sestrom u opštini Alpena kada je video muškarca kako se pojavljuje iz šume, prilazi njegovoj sestri u njihovom dvorištu i stavlja joj ruke na usta, saopštila je policija države Mičigen u saopštenju za javnost, preneo je ABC News.

„Njena usta su bila zatvorena, a on ju je grlio po grudima. Moja sestra ga je šutnula, a onda je počeo da trči za njom“, rekao je Oven (13) za „Dobro jutro, Ameriko“. Devojčica je uspela da se otrgne. Trinaestogodišnjak je rekao da je odmah zgrabio praćku.

„Uzeo sam praćku, kliker i kamen, a zatim sam [osumnjičenom] pucao tri puta u glavu i grudi“, rekao je Oven. Endru i Margaret Berns, roditelji Ovena i njegove sestre, rekli su da su bili šokirani što se ovako nešto dogodilo.

„Bili su u stanju panike i vrištali su, a ona je plakala i jedina reč koju sam mogla da razaznam iz celog razgovora bila je reč "otmica“, rekla je Margaret Berns za ogranak ABC-a u Travers Sitiju, WGTU. Osumnjičeni - identifikovan kao sedamnaestogodišnjak iz Alpene - pobegao je iz područja, ali su ga kasnije pronašli državni policajci i delimično su ga identifikovali po povredama od praćke, saopštila je policija.

-Ono što je uradio pomoglo nam je da identifikujemo osumnjičenog jer je očigledno imao povrede od pogođenja praćkom. Videti to i tako brzo reagovati je izvanredno i zaslužuje pohvale za to - rekao je komandant posta u Alpeni, poručnik Džon Grimšo.

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