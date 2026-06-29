Stravičan slučaj napastvovanja dve maloletne devojčice odigrao se pre dve nedelje, u kasnim popodnevnim časovima, na beogradskom kupalištu Ada Ciganlija. Dok su majke sedele u obližnjem kafiću, grupa dece – tri devojčice uzrasta 7, 10 i 11 godina, kao i jedan sedmogodišnji dečak – bezbrižno se igrala u plićaku. Taj trenutak nepažnje iskoristio je muškarac star oko 60 godina, koji im je prišao i počeo da ih dodiruje.

Majka jedne od devojčica opisala je za naš list kako je predator namamio decu.

– U jednom trenutku videli smo tog muškarca kako ulazi u vodu i prilazi dečaku. Pitao ga je šta je ulovio, a zatim se preko njega polako približio devojčicama i započeo razgovor – priseća se potresena žena.

Prava drama usledila je ubrzo nakon toga, kada je jedna od devojčica u stanju šoka dotrčala do majke i ispričala šta se dogodilo.

– Taj stariji čovek prišao je devojčicama. Jednu od njih, koja ima 11 godina, ščepao je u vodi i nije hteo da je pusti. Ona se uplašila i pokušala da se otrgne, ali nije vrisnula. Njenoj sestri od sedam godina dodirivao je intimne delove tela, a dete od šoka nije znalo kako da reaguje – priča vidno uznemirena majka.

Kada su deca ispričala šta su doživela, majke su odmah skočile i prišle muškarcu, koji je u tom trenutku već izašao iz vode i sedeo na ležaljci. Pored njega se nalazila njegova partnerka, koja je tokom incidenta bila u toaletu i, prema svedočenju majki, nije bila svesna šta se neposredno pre toga dogodilo.

– Prišle smo mu i rekle da ne prilazi deci, jer ih je preplašio. On nije želeo ništa da kaže, samo se pravio lud, dok njegova partnerka uopšte nije shvatala o čemu govorimo – zaključuje naša sagovornica i dodaje da ovaj slučaj mora biti ozbiljna opomena svim roditeljima da decu na kupalištima ne gube iz vida ni na sekund.

BONUS VIDEO: