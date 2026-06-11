Američki neurohirurg Kristofer Danč postao je prvi lekar u SAD koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog dela počinjenih tokom operacija. Njegov slučaj šokirao je javnost nakon što je otkriveno da su gotovo svi pacijenti koje je operisao pretrpeli teške posledice, a neki su čak izgubili život.

Danč je godinama važio za perspektivnog stručnjaka sa impresivnom biografijom. Predstavljao se kao vrhunski hirurg specijalizovan za operacije kičme, a brojni pacijenti birali su ga na osnovu pozitivnih preporuka i profesionalnog imidža koji je pažljivo gradio.

Međutim, iza uglađene spoljašnjosti krila se potpuno druga priča. Tokom nešto više od dve godine rada u bolnicama u okolini Dalasa operisao je 37 pacijenata. Čak 33 njih zadobilo je ozbiljne povrede tokom ili nakon zahvata. Neki su ostali trajno paralizovani, drugi su pretrpeli teška oštećenja nerava, dok je nekoliko pacijenata preminulo.

Posebno je odjeknuo slučaj Džefa Glajdvela, poslednjeg pacijenta kojeg je Danč operisao pre oduzimanja licence. Tokom zahvata lekar je napravio niz katastrofalnih grešaka koje su ostavile trajne posledice po njegovo zdravlje. Pacijent je proveo dane na intenzivnoj nezi i mesecima se oporavljao.

Iako su brojne bolnice primećivale ozbiljne propuste u njegovom radu, mnoge su ga puštale da sam napusti ustanovu umesto da ga prijave nadležnim organima. Zbog toga je nastavio da operiše i ugrožava nove pacijente.

Tek nakon višegodišnje istrage i brojnih prijava slučaj je završio pred sudom. Danč je proglašen krivim za nanošenje teških povreda pacijentima i osuđen na doživotni zatvor. Postao je simbol jednog od najvećih medicinskih skandala u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

BONUS VIDEO