Više od mesec dana zagrebački kriminalisti bezuspešno tragaju za muškarcem sa snimka video-nadzora zbog seksualnog zločina u zagrebačkoj Dubravi, počinjenog u noći između 22. i 23. maja ove godine.

Video-nadzor jednog objekta u Donjoj Dubravi snimio ga je dvadesetak minuta pre ponoći 22. maja, svega nekoliko sati pre izvršenja krivičnog dela.

Iz Policijske uprave Zagreb saopštili su da je nepoznati počinilac izvršio krivično delo protiv polne slobode iz Glave XVI Krivičnog zakona. U ovu grupu spadaju krivična dela poput silovanja, polnog zlostavljanja dece, iskorišćavanja dece za pornografiju i upoznavanja dece sa pornografskim sadržajem, ali i podvođenja dece, mamljenja, kao i zadovoljavanja polnog nagona pred detetom. Za svako od ovih dela propisane su višegodišnje zatvorske kazne.

- Na fotografijama se nalazi osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom krivičnom delu. Reč je o muškarcu starosti između 40 i 50 godina, srednje telesne građe, visine oko 175 centimetara, ćelavom, koji je u trenutku snimanja bio obučen u crnu majicu kratkih rukava i crne pantalone. Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi sa fotografije, pozivamo ih da nas o tome obaveste pozivom na broj telefona 192 - apelovali su iz zagrebačke policije.

Alo/Jutarnji.hr

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