Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu, Daliboru Bogdanoviću Boći (46) potvrđena je prvostepena odluka Višeg suda u Novom Sadu, kojom je osuđen na 16 godina zatvora zbog teškog ubistva u saizvršilaštvu u pokušaju i nedozvoljenog oružja, dok je Danielu Janjošu koji je odgovarao za ista krivična dela, prvostepena presuda od 17 godina preinačena u jedinstvenu na 14 godina zatvora.

Apelacija je preinačila prvostepenu presudu Janjošu delimičnim usvajanjem žalbe njegovog branioca, u pogledu kazne.

Njih dvojica su se na optuženičkoj klupi našli posle ubistva MMA borca Uroša Stefanovića (27) i ranjavanje Gorana Kovačevića Goranca (48) 2. septembra 2021. godine u Ulici Cankarevoj 8 u Novom Sadu.

Bogdanović i Janjoš se optužnicom terete da su tog dana oko 21 sat, vozilom marke „pežo“ došli do zgrade na pomenutoj adresi na novosadskoj Detelinari. Kako se navodi u optužnici, kolima je upravljao Janjoš, dok se Bogdanović nalazio na zadnjem sedištu, iza suvozačevog sedišta. Kada su došli do pomenute adrese parkirali su se ispred ulaza, i sačekali dolazak Kovačevića i Stefanovića, koji su do zgrade stigli motorom.

Stefanović je, opisuje se dalje u optužnici, ostao kod ulaza, a Kovačević je motociklom ušao u dvorište,gde su garaže i parking. Nakon što je Kovačević parkirao motor u garažu i krenuo prema prolazu zgrade, Janjoš je pucao iz kola u pravcu Kovačevića koji je tada lakše povređen u ruku.

Za to vreme, Stefanović, nastojeći da pomogne Kovačeviću, prišao je kolima i kacigom je razbio staklo kod vozača i udario Janjoša. Tada, kako se navodi u optužnici, sa zadnjeg sedišta i Bogdanović puca u Stefanovića, koji je na licu mesta preminuo od zadobijenih povreda.

(Novosti)