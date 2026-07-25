Federalna uprava policije u Bosni i Hercegovini uputila je apel javnosti za pomoć u identifikaciji muškarca čije su fotografije objavljene u sklopu istrage o sumnji na prevaru prilikom podizanja kredita u jednoj banci na području Sarajeva.

Istražitelji navode da je krajem 2025. godine nepoznata osoba podnela zahtev za kredit koristeći ličnu kartu Bosne i Hercegovine za koju postoji sumnja da nije bila verodostojna. Prema dosadašnjim saznanjima, prilikom podnošenja dokumentacije navodno su korišćeni tuđi identitet, broj lične karte koji ne pripada podnosiocu ili drugi netačni podaci.

Na taj način je banka, kako ističu iz FUP-a, dovedena u zabludu, dok je osumnjičeni ostvario protivpravnu imovinsku korist. Policija poziva sve građane koji prepoznaju muškarca sa objavljenih fotografija ili imaju informacije koje bi mogle pomoći u rasvetljavanju slučaja da se jave Operativnom centru Federalne uprave policije BiH putem telefona 033/261-300 i 033/280-020 ili elektronskom poštom na adresu kabinet@fup.gov.ba. Istraga u ovom predmetu je i dalje u toku.

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