Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Paraćinu uhapsili su B. P. (43) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On je sinoć, kako se sumnja, oštrim predmetom zadao više uboda tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Starog sela koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.

Ubijeni muškarac je Stanislav R., a za naš list se oglasio njegov blizak prijatelj Rade Agušević, zvani Džej trubač.

-Bio mi je kao sin, potpuno sam slomljen. Dugo godina smo se znali i družili. Često je i radio kod mene, čistio mi dvorište, ubacivao drva... I uvek kaže: "Daj koliko možeš". Mnogo dobar čovek bio, bog da mu dušu oprosti. Ne znam ko je taj koji ga je ubio, kažu da ga zovu Grobar. Na pijaci se priča da je ubica došao tu nekog drugog da napadne, a da se Standža isprečio da ga brani, pa je stradao ni kriv ni dužan. Ja ga poznajem najbolje. Nikad se nije svađao s ljudima, nije imao probleme, pio je samo sokove i bio je predobar čovek. Sigurno je ubijen greškom - kaže Agušević za Alo!.

On navodi da je Stanislava sreo juče, nekoliko sati pre ubistva.

-Baš sam ga juče video, dok sam prodavao na pijaci. Prošao je izdaleka kao i uvek i viknuo mi: "Zdravo, kume". To je bio zadnji susret. Strašno mi ga je žao. Boljeg čoveka od njega nema - priča nam sagovornik u očaju.