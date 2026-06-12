"Ruski jezik je uklonjen sa spiska jezika na koje Ukrajina primenjuje odredbe Povelje. To je pravedna i logična odluka. Jezik države agresora ne može da koristi instrumente zaštite stvorene za podršku jezicima autohtonih naroda i nacionalnih zajednica", napisao je Stefančuk na Fejsbuku.



Stefančuk je naveo da je reč o zakonu koji ima za cilj zaštitu ukrajinskog jezičkog prostora i usklađivanje sa evropskim obavezama zemlje, prenosi ukrajinski Interfaks.



On je ocenio da se ovom odlukom štiti državni jezik, "poštuje jezička i kulturna raznolikost i lišava ruski imperijalni uticaj privilegija koje je godinama zloupotrebljavao".



Prema njegovim rečima, odluka predstavlja pitanje "dostojanstva, pravde i jezičke bezbednosti Ukrajine".