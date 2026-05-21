

Srpski državljanin poginuo je sinoć oko 23 časova na magistralnom putu u mjestu Kamenovo dok je upravljao motociklom.

To je Vijestima potvrđeno u budvanskoj policiji koja je izvršila po nalogu tužioca uviđaj na licu mesta.

Kako saznajemo, do nesreće je došlo kada je vozač automobila koji je kretao iz suprotnog pravca iz za sada nepoznatih razloga prešao u suprotnu traku i udario u motocikl.

Mladić koji je upravljao motorom smrtno je stradao.

Vozač automobila, kako je Vijestima rečeno, uhapšen je.

Alo/Avaz.ba

BONUS VIDEO