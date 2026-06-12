U mnogim zemljama to se smatra znakom pažnje i dobrog ugostiteljskog manira, ali u nekim mestima ovaj običaj i dalje nije pravilo, pa se voda služi samo na zahtev gosta.

Zanimljivo je da poreklo ovog rituala nije imalo nikakve veze sa osveženjem, već sa – higijenom i elegancijom.

Iako se ispijanje kafe u Evropi razvilo tek krajem 19. veka, njegovu raniju formu u 16. veku prihvatili su Turci i Grci. Međutim, tada još nije postojao običaj posluživanja vode uz kafu.

Prvobitna svrha čaše vode bila je potpuno praktična. U to vreme, dame su često koristile malu kašičicu za šećer i mešanje kafe, a smatrano je neurednim i neukusnim da se prljava kašičica ostavlja direktno na tacni.

Zbog toga su ugostitelji počeli da služe čašu vode u kojoj se kašičica mogla isprati pre odlaganja, čime se održavala urednost i elegancija za stolom.

Promena značenja tokom vremena

Ovaj običaj se dodatno promenio 1873. godine, kada su uvedeni prvi moderni vodovodni sistemi u gradovima, koristeći čistu izvorsku vodu iz planina.

Tada su ugostitelji počeli da ističu kvalitet i čistoću svojih napitaka, pa je čaša vode uz kafu postala i simbol higijene i kvaliteta usluge.

Danas: simbol kulture i ljubaznosti

U savremenim kafićima širom sveta, čaša vode uz kafu se smatra znakom pažnje prema gostu. Ipak, i dalje postoje mesta gde ovaj običaj nije standard, pa ga je potrebno posebno tražiti.

Ono što je nekada služilo za ispiranje kašičice, danas je postalo mali gest gostoprimstva koji govori mnogo o kulturi posluživanja.