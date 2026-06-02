Nakon hapšenja četvoročlane bande zbog ucenjivanja biznismena Marijana K. (63) u Velikoj Gorici, isplivao je snimak njihovog bekstva sa trećeg sprata, kao i stravične poruke kojima su pretili biznismenu.

Oni su uhapšeni u subotu, nekoliko sati nakon što su građevinskom preduzetniku spalili dva „lamborginija“ i zgradu u kojoj živi, čime je oštećeno devet stanova.

„Spalio sam ti jednu zgradu i nisam gotov. Slede ostala gradilišta i lokali. Ako nastaviš da se igraš Boga, goreće i Pantovčak i ti s njim. Pre pare, manje štete. Šalji 7 miliona evra u bitkoinima na kripto adresu. Prva zgrada i lambo su samo zagrevanje. Naplatiću se svakako, ti biraš“, piše u poruci poslatoj nakon požara, koji je podmetnut u subotu oko 2.50 sati, prenosi Jutarnji list.

To je samo deo sadržaja poruka koje je na svoj telefon primio poznati preduzetnik.

Osim njegovih vozila, izgorela su još i dva „mercedesa“, „nisan“ i BMW.

Zbog iznude čak sedam miliona evra i dovođenja u opasnost života i imovine, pri čemu je počinjeno više od 1,2 miliona evra štete, policija je u 12 sati istog dana uhapsila četvoro osumnjičenih na čijem je čelu, kako se ispostavilo, Angelina H. (23).

Osim nje, odlukom dežurne sudije istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici sledećih mesec dana u remetinečkom zatvoru će provesti i ostatak ekipe: Luka K. (21), V. V. B. (19) i Roko K. (23).

Prilikom hapšenja oni su pokušali da pobegnu na filmski način.

- Kad su policajci pozvonili na vrata stana, Angelina nije otvorila, a unutra su se čuli glasovi. Onda se čulo kako komšije viču da se kod zadnje strane zgrade odvija akcija - dva mladića i devojka su se pomoću zavezane posteljine spustili s terase na drugom spratu zgrade. Ušli su u „reno klio“ i odvezli se prema Domu zdravlja, gde su zaustavljeni i uhapšeni sa četvrtim mladićem, kojeg su tu pokupili - ispričao je za lokalne medije izvor blizak slučaju.