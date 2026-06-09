Pripadnicima kriminalnih klanova obezbeđivali lažne identitete: Uhapšeno 12 osoba, među njima i policajac!

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije uhapšeno 12 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nezakonitom pribavljanju i izdavanju lažnih identiteta stranim državljanima, među kojima su, prema navodima istrage, bili i pripadnici kriminalnih grupa za kojima su raspisane domaće i međunarodne poternice.

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni Z. D, policijski službenik, tereti se da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja, dok se ostalih 11 sumnjiči da je počinilo krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

- Postoji sumnja da je Z. D. od decembra 2022. do novembra 2025. godine, kao policijski službenik, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, u više navrata koristeći svoju zaštitnu lozinku pristupio podacima sadržanim u Jedinstvenom informacionom sistemu MUP Republike Srbije, te tako prikupljene podatke o licima za koje je vršio provere, učinio dostupnim stranim državljanima izvršiocima najtežih oblika krivičnih dela i vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, postoje osnovi sumnje da im je osumnjičeni Z. D. omogućio pribavljanje lažnog identiteta, tako što je prijavom lažnih ličnih podataka stvorio uslove za izdavanje lažnih biometrijskih dokumenata Republike Srbije.

Tužilaštvo sumnja i da su ostali uhapšeni svojim radnjama doveli u zabludu nadležne državne organe, omogućivši da se pomenutim stranim državljanima izdaju lična dokumenta Srbije na osnovu dokumentacije koja je sadržala podatke osoba čiji je identitet zloupotrebljen.

- Osim toga, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su ostali osumnjičeni: B. J, N. J, Z. T, B. Đ, N. V, Z. P, V. C, M. P, S. R, M. A. i D. A. doveli u zabludu državni organ da se pomenutim stranim državljanima izdaju biometrijska dokumenta Republike Srbije na osnovu dokumentacije koja je sadržala lične podatke lica čiji je identitet zloupotrebljen - navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni će biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, dok je na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenom Z.D. određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu na okolnosti krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku.

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