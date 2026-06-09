Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom su Radoje Zvicer i još četvorica optuženih osuđeni zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca kokaina.

Iz Apelacionog suda saopšteno je da su žalbe branilaca optuženih i Specijalnog državnog tužilaštva odbijene kao neosnovane.

Radoje Zvicer, kao organizator kriminalne grupe, pravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Milan Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora, dok su Slobodan Kašćelan i Igor Božović dobili kazne od po 13 godina zatvora.

U obrazloženju presude navodi se da prvostepena odluka ne sadrži bitne povrede krivičnog postupka, kao i da je sud pravilno utvrdio sve relevantne činjenice na kojima je zasnovao zaključak o postojanju krivičnih djela i krivici optuženih.

Sud je takođe utvrdio da je dokazano da je Zvicer tokom druge polovine 2020. godine organizovao kriminalnu grupu sa ciljem međunarodnog krijumčarenja kokaina.