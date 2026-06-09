Katalonska policija traga za plaćenim ubicom koji je u nedelju oko 21 sat hicima iz pištolja likvidirao Beograđanina, Maria Đolovića (40) u Barseloni!

Kako pišu tamošnji mediji, egzekutor je bio obučen u crno od glave do pete, visok oko 180 centimetara, krupne građe i ima oko 30 godina. Prema rečima očevidaca, oni su u nedelju uveče najpre začuli rafal, a onda su usledile uznemirujuće scene.

- Ubica je pucao u muškarca s leđa u unutrašnjem dvorištu zgrade u Ulici Karer de la Minerija, u Zoni Franka. Nakon što je muškarac pogođen, on je pao, a ubica mu je hladnokrvno prišao i ispalio još hitaca u njega dok je ležao. Praktično ga je overio, što jasno govori o tome da je imao nameru da ga ubije - opisali su očevici uznemirujuće scene iz Barselone.

Španski mediji pišu da je Beograđanin još jedna žrtva u obračunu balkanskih kriminalnih grupa. Naime, u Barseloni je pre samo dva meseca likvidiran Krsto Vujić, zvani Terminator, visokopozicionirani pripadnik škalajrskog klana, a u leto prošle godine u istom gradu likvidiran je Filip Knežević, plaćeni ubica iz kavačkog klana.

- Juče je Mario Đolović, državljanin Srbije iz Beograda, ubijen od strane plaćenog ubice u Barseloni. Upucan je u leđa iz automatskog oružja. Pokušana je reanimacija na licu mesta, ali bezuspešno. Sumnja se da je moćni vračarski klan iz Beograda naručio ubistvo, još jedno obračunavanje međunarodnih mafija u Barseloni - napisao je jedan novinar iz Španije na svojim društvenim mrežana nakon likvidacije u Barseloni.

Podsetimo, vračarski kriminalni klan usko sarađuje sa kavačkim klanom, a zbog brojnih ubistava i pokušaja ubistava njihovim pripadnicima se već sudi pred sudovima u Beogradu, Crnoj Gori, ali i Evropi.

- Vođa vračarskog klana, Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, uhapšen je upravo u Barseloni 2024. godine po međunarodnoj poternici. Potom je izručen Nemačkoj gde je osuđen na 12 godina robije. Iako su vođa, kao i mnogi članovi vračarskog klana završili iza rešetaka, grupa je nastavila da funkcioniše i vrši likvidacije, uglavnom za račun kavačkog klana i njihovog odbeglog vođe, Radoja Zvicera. pokazuju operativni podaci i podaci iz istraga - objašnjava sagovornik.

Inače, na društvenim mrežama su se pojavili uznemirujući snimci nastali neposredno nakon likvidacije Srbina u Barseloni. Na njima se vidi kako najpre građani, a potom i ekipa Hitne pomoći pokušavaju da ožive Srbina.

- Muškarac je krvav ležao na pločniku, ljudi su se okupili oko njega. Medicinska ekipa ga je dugo reanimirala na licu mesta, ali nije mu bilo spasa. Podlegao je povredama - naveli su očevici.

BONUS VIDEO: