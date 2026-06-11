Delegacija Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da "ponovo razmisli i pretrese sporazum", preneo je portal Aksios.

Pozivajući se na tri izvora, Aksios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će SAD prihvatiti.

Navodno, najveći napredak postignut je po tri tačke, i to o uspostavljanju mehanizma za odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu, aranžmanima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za vreme 60-dnevnog prekida vatre i o tome da će se pregovori o iranskom nuklearnom programu voditi tokom tog prekida vatre.

Izvori su istakli da su iranski zvaničnici obavesetili više zemalja da je tokom razgovora iranaca i kataraca u Teheranu postignut načelni sporazum, ali da je još potrebno da ga odobri vrhovni lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei.

Pored toga, navodi se da su i iranska i katarska strana izrazile sumnje o pravim namerama američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što su SAD tokom noći pokrenuli nove raketne napade na Iran.

Tramp je ranije danas saopštio da je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati "u punoj snazi" sve dok "transakcija" ne bude izvršena.

"Vreme i mesto potpisivanja biće uskoro objavljeni", dodao je Tramp.

Pozivajući se neimenovane izvore, CNN je preneo da je Iran preko katarskih posrednika američkoj strani poslao najnoviji nacrt potencijalnog sporazuma. Katarska delegacija posetila je ove sedmice Teheran u okviru posredničkih napora, a američka strana ostala je ukontaku sa posrednicima čak i za vreme najnovije razmene vatre između SAD i Irana.