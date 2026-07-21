Potraga za Pjotrom Kušmirekom, koju su policija i porodica vodile više od godinu dana, tragično je okončana. Nakon dugotrajne istrage utvrđeno je da je ovaj pesnik i knjižar iz Varšave preminuo još u martu 2025. godine i da je sahranjen na groblju u Slovačkoj.

Kušmirek je poslednji put viđen 1. marta 2025. godine u glavnom gradu Poljske. Tog dana, oko 14 časova, napustio je dom svoje majke u okrugu Sohačev i krenuo ka Varšavi.

- Oko 17:30 časova u jednom tržnom centru u Varšavi podigao je novac sa bankomata, nakon čega se, najverovatnije javnim prevozom, uputio ka južnoj granici Poljske. Poslednji zabeleženi trag nestalog datira od 9. marta 2025. godine iz Slovačke - navedeno je u ranijem zvaničnom saopštenju policije tokom trajanja potrage.

Tragična vest potvrđena putem društvenih mreža

Tokom potrage na Fejsbuku je bila pokrenuta i posebna stranica pod nazivom "Nestao Piotr Kušmirek", gde su članovi porodice i volonteri redovno delili najnovije informacije. Upravo na tom profilu objavljena je vest o tragičnom ishodu.

"Želimo da obavestimo javnost da su aktivnosti na pronalasku Pjotra zvanično završene. U junu ove godine stigla nam je tragična vest da je Pjotrik 13. marta 2025. godine stradao u nesreći na teritoriji Slovačke, gde je naknadno i sahranjen. Zahvaljujući naporima najbližih, Pjotr je u proteklim danima i zvanično proglašen preminulim", stoji u objavi.

U istom saopštenju porodica je izrazila duboku zahvalnost svim pojedincima, volonterima i institucijama koje su pružale podršku i učestvovale u potrazi tokom proteklih meseci.

(wiadomosci.onet.pl)