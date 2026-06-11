Hortenzije mogu da menjaju boju

Mnogi ih vole jer pružaju osećaj luksuza i romantike, kao u starim francuskim vrtovima. Ipak, iako deluju impresivno, mnogi uzgajivači imaju slične dileme — cvetovi im brzo venu ili ne uspevaju da dobiju intenzivnu plavu nijansu po kojoj su poznate.

Njihova posebnost krije se u jednostavnoj tajni: nekoliko baštenskih trikova koje koriste iskusni uzgajivači može potpuno promeniti njihov izgled.

Ono što hortenziju izdvaja iz sveta cveća jeste sposobnost da menja boju cvetova, gotovo kao kameleon. Međutim, ta boja ne zavisi od semena ili genetike, već od pH vrednosti zemljišta u kojem raste.

Trikovi za različite boje hortenzija

Ako želite intenzivno plave cvetove, potrebno je kiselo zemljište (pH ispod 5.5). Kiselost se može povećati dodavanjem taloga kafe, borovih iglica ili mešanjem zemlje sa iglicama četinara. Stari baštenski trik je i zakopavanje nekoliko zarđalih eksera oko korena.

Za nežno roze nijanse, zemljište treba da bude neutralno do blago alkalno (pH iznad 6.5). To se postiže dodavanjem mlevenog krečnjaka ili zalivanjem vode u kojoj je rastvorena mala količina sode bikarbone.

Bela hortenzija je izuzetak — ona ostaje bela bez obzira na sastav zemljišta.

Bilo da je gajite u saksiji na terasi ili kao ukrasni žbun u dvorištu, hortenzija je biljka koja uz malo pažnje i pravilnu negu može da pruži dugotrajan cvetni spektakl tokom celog leta i početka jeseni, piše gardensdesign.