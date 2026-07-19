U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Uroš P. (27) zbog sumnje da je 17. jula oko 1.50 časova preskočio ogradu Vojnomedicinske akademije i fizički napao pripadnika obezbeđenja, odnosno vojno lice na dužnosti.

Kako se sumnja, tom prilikom mu je naneo lake telesne povrede.

Osumnjičeni je tokom saslušanja priznao izvršenje krivičnog dela i izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja, postupajući javni tužilac ukinuo je Urošu P. zadržavanje od 48 sati, jer nije bilo razloga za određivanje pritvora niti druge mere.

Krivičnom prijavom Urošu P. se na teret stavlja krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe.