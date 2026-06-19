Nesvakidašnji ulov dogodio se na delu reke gde, kako kaže, nije očekivao da se kriju tako krupni primerci.

- Borba je trajala oko dva sata. Nisam očekivao da uopšte na ovom mestu ima takvih primeraka. Obično se ovako veliki somovi mogu naći u jezeru Međuvršje. Možda je ova jedinka tokom zalutala u reku, ali sam uspeo da se izborim sa njom nakon teške i duge borbe, rekao je Dragan za RINU.

Kako ističe, svaki trenutak tokom izvlačenja ribe bio je neizvestan, jer je snažni som više puta pokušavao da se oslobodi udice i vrati u dubinu Morave.

- Volim ribolov i prirodu. Pecanje na Zpadnoj Moravi naročito tokom letnjih dana pravi je reset za dušu i telo. Ipak, bitno je da se nešto i upeca, a ovaj som jedna je od najkrupnijih riba u mojoj dugogodišnjoj ribolovačkoj karijeri, dodao je Dragan.

Ulov soma teškog 17,5 kilograma izazvao je veliko interesovanje među lokalnim ribolovcima, koji ističu da se ovako krupni primerci retko viđaju u ovom delu Zapadne Morave.

BONUS VIDEO