Muškarac koji je ulovio kapitalnog soma pred brojnim građanima odlučio je da ribu ne vrati u vodu, već ju je živu smestio u gepek automobila i odvezao u nepoznatom pravcu.

Brojni prolaznici i ljubitelji ribolova okupili su se kako bi videli nesvakidašnji ulov. Mnogi su fotografisali ogromnu ribu i očekivali da će, nakon merenja i fotografisanja, biti vraćena u jezero. Međutim, usledio je potez koji je izazvao šok među okupljenima.

Prema navodima svedoka, ribolovac je soma ubacio u automobil i napustio lokaciju. Ubrzo nakon toga društvene mreže preplavili su snimci i fotografije incidenta, a mnogi korisnici izrazili su ogorčenje zbog načina na koji je životinja tretirana.

Slučaj je izazvao toliko pažnje da su reagovale i nadležne službe. Iako događaj u početku nije bio zvanično prijavljen policiji, službenici su pregledom snimaka objavljenih na internetu uspeli da identifikuju muškarca za kojeg se sumnja da je odvezao ribu.

Policija je potom locirala osumnjičenog na adresi stanovanja i privela ga radi prikupljanja informacija i dokaza. Istraga je trenutno u toku, a nadležni utvrđuju sve okolnosti incidenta.

Dodatne reakcije izazvala je činjenica da se događaj navodno odigrao tokom perioda lovostaja za soma, kada je ulov ove vrste u pojedinim oblastima posebno regulisan. Zbog toga su brojni građani zahtevali detaljnu istragu i eventualno sankcionisanje odgovornih ukoliko se utvrde prekršaji.

Dok deo javnosti smatra da je reč o zlostavljanju životinje, pojedini ribolovci ukazuju na činjenicu da veliki somovi u manjim jezerima mogu predstavljati izazov za lokalni ekosistem. Ipak, većina komentara na društvenim mrežama fokusirana je na način transporta ribe i pitanje da li je postupanje bilo u skladu sa propisima.

Snimci incidenta i dalje se masovno dele na internetu, a slučaj je postao jedna od glavnih tema među ljubiteljima prirode, ribolova i zaštite životinja. Očekuje se da će nadležni organi nakon završetka istrage saopštiti da li će protiv osumnjičenog biti pokrenut zvaničan postupak.