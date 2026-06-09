Državljanka Srbije S. R. (27) iz Lazarevca poginula je tokom planinarenja na masivu Prokletija kod Gusinja, a dramatična i izuzetno opasna akcija Gorske službe spasavanja (GSS) Crne Gore i brojnih alpinista uspešno je okončana pronalaskom i izvlačenjem njenog tela iz ambisa.

Kako prenose mediji, nesrećna devojka nastradala je u subotu oko 13 časova kada se survala u provaliju, a sa njom su bila još dva planinara iz Srbije koja su odmah uputila poziv za pomoć.

S. R. je inače živela i radila u Beogradu, a iz Alpinističkog odseka „Stena”, sa kojima je pošla na ovu ekstremnu turu, oglasili su se povodom stravične nesreće, ističući da se radilo o veoma zahtevnom poduhvatu gde se greška plaća životom.

- Ta grupa je imala dosta znanja, oni su imali obuke, svi su prošli kurseve. Planinari iz grupe su primetili da devojke nema, ali pošto je teren veoma nepristupačan potraga je trajala dugo. Najtužnije od svega je što se ovako završilo - naveli su iz Alpinističkog odseka „Stena”.

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