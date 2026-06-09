Policija u Banjaluci uhapsila je muškarca u naselju Lauš zbog sumnje na nasilje u porodici, nakon što je navodno vezao svog maloletnog sina za banderu.

Prema nezvaničnim informacijama, slučaj su prijavili građani koji su prisustvovali ovom uznemirujućem događaju.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak incidenta, ali ga mediji ne objavljuju radi zaštite identiteta maloletnog deteta.

Po prijavi, policija je izašla na lice mesta i privela osumnjičenog. Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

Atv