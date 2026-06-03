Na magistralnom putu Tutin – Ribariće juče je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali motocikl i putnički automobil. Nesreća se dogodila u mestu Batrage, a prema prvim informacijama, motociklista je zadobila teške povrede i hitno je prevezena u Zdravstveni centar Novi Pazar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Na fotografijama s mesta događaja vidi se motocikl koji je nakon silovitog udara završio na kolovozu, dok je na putničkom vozilu pričinjena značajna materijalna šteta. Na licu mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, policije i druge nadležne službe koje su osigurale područje i započele uviđaj.

Zbog nesreće i vršenja uviđajnih radnji, saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta bio je u potpunom prekidu, što je izazvalo formiranje kolona vozila u oba smjera. Uzrok nesreće za sada nije poznat, a više detalja biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

Istraga će utvrditi pod kojim okolnostima je došlo do sudara motocikla i automobila na ovoj frekventnoj saobraćajnici koja povezuje Tutin sa Ribarićem.

Sandžak danas