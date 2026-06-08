Prema dizajnerima dobro uređeno predsoblje trebalo bi da sadrži nekoliko ključnih elemenata:
Efektno osvetljenje
Pravilno odabrana rasveta unosi toplinu i stvara prijatnu atmosferu čim neko zakorači u dom.
Ogledalo
Osim što je praktično, ogledalo vizuelno povećava prostor i reflektuje svetlost, pa predsoblje deluje svetlije i prostranije.
Umetničke slike ili fotografije
Uređeni zidovi daju prostoru karakter. Uokvirene porodične fotografije ili omiljene slike mogu biti jednostavno i povoljno rešenje.
Veliki dekorativni komadi
Umesto mnogo sitnica, dizajneri preporučuju jednu veću vazu, fenjer ili dekorativni predmet koji privlači pažnju bez stvaranja nereda.
Praktičan prostor za odlaganje
Konzolni sto ili komoda pomažu da ključevi, torbe i druge svakodnevne sitnice budu organizovane i lako dostupne.
Teksture i zanimljive šare
Tapete, dekorativni zidovi ili zanimljivi materijali mogu predsoblju dati upečatljiv izgled i učiniti ga zanimljivijim.
Uređen pod
Tepih, staza ili atraktivne pločice unose boju i stil, a istovremeno štite pod i olakšavaju održavanje.
Lični detalji
Biljke, knjige, porodične uspomene ili predmeti koji odražavaju vaša interesovanja daju domu toplinu i jedinstven karakter.
Dizajneri se slažu da upravo kombinacija funkcionalnosti i ličnih detalja čini predsoblje prostorom koji ostavlja najbolji prvi utisak, piše the Spruce.
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