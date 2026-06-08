U banjalučkom naselju Lauš uhapšen je muškarac zbog sumnje na nasilje u porodici, nakon što su građani prijavili uznemirujući incident u kojem je vezao svog sina za banderu.

Prema informacijama koje su dospele u javnost, prolaznici su svedočili događaju te o svemu obavestili policiju, koja je ubrzo intervenisala na mestu incidenta, preneo je portal Klix.ba.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak događaja na kojem se može videti mladić koji je zavezan za banderu, a uskoro se pojavila i policija koja ga je oslobodila.

Na snimku iz Banjaluke se može videti i muškarac za kog se pretpostavlja da je mladićev otac, a koji se prepire s policajcima.

Alo/Klix.ba

BONUS VIDEO